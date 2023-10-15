IMF’de kredi anlaşması sağlandı. Uzun süredir çağrı yapıyorlardı

Üye ülkelerin IMF’ye sağlayacağı kota artışına yönelik anlaşmaya varıldığı açıklandı.

IMF’de kredi anlaşması sağlandı. Uzun süredir çağrı yapıyorlardı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Nadia Calvino basın toplantısında, üyeler arasında IMF'de kotaların artırılması yoluyla finansman seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin temel olarak anlaşmaya varıldığını söyledi.

Kota artışının koşullarına ilişkin bilgi vermeyen Calvino, söz konusu artışın IMF'nin küresel finansal istikrarı korumasını sağlayacağını vurguladı.

“BİR SONRAKİ ADIM”
IMF Başkanı Kristalina Georgieva da İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi için bir başka belirsizlik kaynağı olduğunu belirterek, çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Kotaların artırılmasından sonra IMF'nin üyelerinin oy haklarının değiştirilmesinin 'bir sonraki adım' olması konusunda anlaştıklarını bildiren Georgieva, bunun için net bir plan olması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Georgieva, kota artırımının, Covid-19 salgını gibi 'başka bir ekonomik şokla karşı karşıya kalınması durumunda IMF'yi harekete geçmesi için finansal açıdan güçlü kılacağını' vurguladı.

30 ÜLKE KREDİ KULLANIYOR
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yazılı açıklamasında ise Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Vakıf Fonunun (PRGT) 3 milyar dolar artırılması hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Düşük gelirli ülkelerin imtiyazlı koşullarda kullandıkları PRGT kredilerinin, Covid-19 salgınından beri beş kat artarak 30 milyar dolara çıktığını belirten Georgieva, yaklaşık 30 ülkenin kredileri kullandığını ifade etti.

KREDİ MİKTARINI BELİRLİYOR
Ülke ekonomisinin büyüklüğüne göre ayarlanan IMF kotaları, bir ülkenin IMF'ye ne kadar fon sağlaması gerektiğini, oy gücünü ve alabileceği azami kredi miktarını belirliyor.,

UZUN SÜREDİR ÇAĞRI YAPIYORLARDI
Ekonomileri Batılı gelişmiş ülkelere göre önemli ölçüde daha hızlı büyüyen Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler, artan ekonomik ağırlıklarını yansıtacak şekilde uzun süredir kotaların yeniden ayarlanması konusunda çağrı yapıyordu.

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