IMF'den Irak hükümetine uyarı geldi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Irak ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3.1 oranında büyüyeceğini öngördü. Ancak 2023’te yüzde 13.8 büyüyen petrol dışı sektörlerin 2024’te yüzde 2.5'e gerilemesi, ülkede kamu yatırımlarının azalması ve ticaret dengesindeki bozulmanın etkili olduğunu belirtti.

IMF raporuna göre Irak’ın bütçesini dengelemek için ihtiyaç duyduğu petrol fiyatı 2020'de 54 dolarken 2024’te 84 dolara yükseldi. Kamu harcamalarının sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken IMF, acil mali disiplin çağrısında bulundu.

Kurum; vergi reformları, kamu maaşlarının kontrolü, emeklilik sistemi düzenlemeleri ve enerji sektöründe çeşitlendirme projeleriyle ekonominin canlandırılabileceğini bildirdi. Elektrik sektörü reformları ve doğal gaz yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan IMF, yolsuzlukla mücadele ve bankacılık sisteminin güçlendirilmesinin de kritik önemde olduğunu açıkladı.