IMF'den Pakistan kararı!

IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk gözden geçirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

PAKİSTAN'A 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞA ERİŞME İZNİ VERİLDİ

Açıklamada, ilk değerlendirmenin tamamlanmasıyla, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verildiği aktarıldı.

Pakistanlı yetkililerin programı güçlü şekilde uyguladığı belirtilen açıklamada, bu durumun finansman koşullarında iyileşmeye ve ekonomide toparlanmaya katkı sunduğu kaydedildi.

1,4 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN TALEBİ DE ONAYLANDI

Yönetim Kurulu, Pakistan'a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini de onayladı.

IMF tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2,4 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.

IMF, Eylül 2024'te Pakistan için 37 ay süreli, yaklaşık 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programını onaylamıştı.