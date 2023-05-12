IMF'den temerrüt uyarısı: Dünyaya yansıması sert olur

IMF Sözcüsü, ABD'nin temerrüte düşmesi durumunda tüm dünyanın bundan olumsuz etkileneceğini açıkladı.

IMF'den temerrüt uyarısı: Dünyaya yansıması sert olur

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, AB'nin temerrüte düşmesi durumunda küresel ekonomide ciddi sorunlar olacağını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında ABD'deki borç limiti krizine ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, bu tartışmaların küresel ekonomi için çok zor bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

''KÜRESEL EKONOMİ İÇİN CİDDİ YANSIMALARI OLACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ''

Kozack, "ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda bunun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Sözcü, konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve bir araya gelinerek acilen bir fikir birliğine varılması için taraflara çağrı yaptı.

Söz konusu krizin hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi üzerindeki ciddi yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Kozack, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarından birinin daha yüksek faiz oranları ve daha geniş kapsamda istikrarsızlık olduğunu vurguladı.

ABD'DE BAZI BANKALARDA KIRILGANLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Julie Kozack, ABD'de bölgesel bankalara ilişkin endişelere değinirken, ABD'de bazı bankalarda açıkça bazı kırılganlıklar görüldüğünü söyledi.

Kozack, düşük faizli bir dönemden yüksek faizli bir döneme geçişin bu durumda etkili olduğuna işaret ederek, "Bu geçiş oldukça hızlı gerçekleştiğinden bazı bankalarda, özellikle ABD'de, bazı kırılganlıkları ortaya çıkardı" dedi.

ABD'de yetkililerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları gidermek için hızlı adımlar attığını ve atılan kararlı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kozack, "Ancak bu yeni yüksek faiz ortamında daha gizli kırılganlıklar ortaya çıkabileceğinden politika yapıcıların tetikte olması çok önemli" diye konuştu.

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