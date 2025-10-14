IMF, ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Kurum, Türkiye’nin büyüme beklentisini artırırken enflasyon ve dolar tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

İşte IMF'nin Türkiye için yaptığı büyüme, enflasyon, işsizlik ve dolar kuru tahminleri...

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon ve dolar tahminlerini güncelledi. Yeni raporda, büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edilirken, enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde ise aşağı yönlü bir güncelleme yapıldı.

IMF, bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2025 yılı için küresel büyüme tahminini temmuzda açıkladığı yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,2’ye yükseltti. Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 büyüme beklentisini ise temmuzda öngördüğü yüzde 3’ten yüzde 3,5’e çıkardı.

IMF 2026 yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye yükseltti.

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, yıl sonu enflasyon tahminleri 2025 için yüzde 31,01 2026 için 21,02 seviyesinde gerçekleşti. 2027 için ortalama enflasyon tahmini 17,97 olurken 2028, 2029 ve 2030 için ortalama enflasyon tahminleri ise yüzde 15 seviyesinde oldu.

Kurumun son ortalama enflasyon tahmini 2025 için yüzde 35,9, 2026 için yüzde 22,8 seviyesindeydi. Böylece IMF 2025 ve 2026 için enflasyon tahminlerini de bir miktar düşürmüş oldu.

İşsizlik oranına ilişkin beklentiler ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 oldu.,

DOLAR TAHMİNLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan ulusal para birimi ve dolar cinsinden GSYH tahminlerinin birbirlerine oranı alınarak hesaplanan veriler sonrası dolar/TL kuruna ilişkin tahminler netleşti.

Nefes Gazetesi''in haberine göre IMF'nin ortalama dolar/TL kuruna ilişkin tahminleri şöyle oldu:

2025: 39,71

2026: 50,71

2027: 59,85

2028: 68,17

2029: 76,80

2030: 86,51

IMF'nin Nisan 2025'te ortalama kur tahminleri, 2025 için 41,79, 2026 için 54,47, 2027 için 62,21, 2028 için 70,12, 2029 için 78,98 ve 2030 için 88,93 seviyesindeydi.

Böylece kurum dolar/TL'ye ilişkin 5 yıllık tahminlerini bir miktar geri çekmiş oldu.