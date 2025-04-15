Immobile 2025 yılında suskun kaldı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında son 7 haftaya Galatasaray ile Fenerbahçe açık ara önde girerken, Avrupa’ya gitmek isteyen takımların kıyasıya yarışı da devam ediyor.

Samsunspor, 51 puanla üçüncü sırada yer alırken, Eyüpspor ise rakibinin hemen 1 puan gerisinde dördüncü basamakta bulunuyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş da 48 puanla beşinci sırada potaya girmek için iddiasını sürdürüyor.

Süper Lig’de oynadığı son 3 mücadeleden galibiyetle ayrılan ve özellikle geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında aldığı 3 puanla Avrupa umudunu artıran 45 puanlı Başakşehir ise altıncı basamakta rakiplerine gözdağı veriyor.

2025’TE ZİRVEDE OSİMHEN

Gerek şampiyonluk gerekse de Avrupa yolunda yarış halinde olan takımları attıkları gollerle santrforları öne çıkarıyor. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2025 yılının ilk 4 ayında attığı 12 golle, ligde ilk 6’da bulunan takımların santrforları arasında en başarılı istatistiğe sahip futbolcu oldu.

Ayrıca toplamda 21 golü olan Osimhen, gol krallığı yarışında da zirvenin sahibi.



EN-NESYRİ’YE YENİ YIL YARADI

Sarı-kırmızılıların 3 puan gerisindeki Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu En-Nesyri’ye ise yeni yıl yaradı. Kanarya ile sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 2024’te ligde oynadığı müsabakalarda 6 kez ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, 2025’te rakip fileleri tam 10 kez sarstı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko da bu süreçte 3 golle takımına katkı verdi.

MOUANDİLMADJİ'DEN 3, THİAM’DAN 6 GOL

Sezonun sürpriz takımlarından biri olan üçüncü sıradaki Samsunspor’un Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji de 3 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’deki ilk sezonunda beklentilerin oldukça üstünde bir performans sergileyen dördüncü basamaktaki Eyüpspor’un tecrübeli futbolcusu Mame Thiam da 2025 yılında geride kalan süre zarfında 6 gol kaydetti.

IMMOBİLE SUSKUN

Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk şansını yitiren ve 2024-2025 sezonu için rotayı lig üçüncülüğüne çeviren Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, söz konusu sıralamada yer alan takımların santrforları arasında 2025’in ilk 4 ayını en başarısız geçiren isim. Ciro, yeni yılda sadece 2 gol attı.

Siyah-beyazlı formayla lige hızlı bir giriş yapan 35 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında ise 9 golle ön plana çıkmıştı.



PİATEK BAŞARILI PERFORMANSINA DEVAM EDİYOR

Üç hafta önceye kadar 36 puanla sekizinci sırada olmasına rağmen grafiğini yükselten ve üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 45 yapıp altıncı basamağa yerleşerek, Avrupa ümidini canlandıran Rams Başakşehir’in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek de kaydettiği 7 golle başarılı bir görüntü çizdi.

Piatek, 19 golle gol krallığında Galatasaraylı Osimhen’i takibini sürdürüyor.