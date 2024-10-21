Immobile Avrupa’da zirveye çıktı

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Immobile Avrupa’da zirveye çıktı

Beşiktaş’ın İtalya golcüsü Immobile Süper Lig’de attığı 8 golle gol krallığında zirveyi elinde bulunduruyor. Yıldız oyuncu oynadığı harika futbolla Avrupa’da da zirveye oturdu.

Beşiktaş’a Lazio’dan sezon başında transfer olan Ciro Immobile attığı gollerle siyah beyazlılara hayat verdi. İtalyan golcü Süper Lig’de 8 gole ulaşırken oynadığı oyun taraftarları mest etti. İtalyan golcü Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alırken Avrupa’da da zirveye oturdu. Immobile, Avrupa’nın 5 büyük liginde çektiği şutları en yüksek oranda gole çeviren oyuncu oldu.

İtalyan yıldız, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 18 şut çekerek, bu şutları en yüksek gole çevirme oranına sahip isim oldu. 18 şutta 8 gol bulan Immobile, her alanda öne çıktı.

Immobile, 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçta 8 gole ulaşan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

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