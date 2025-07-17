Immobile Beşiktaşlıları üzdü! İlk maça damga vurdu

Beşiktaş'ta geçirdiği bir sezonun ardından ülkesine dönen ve Bologna ile sözleşme imzalayan Ciro Immobile kalitesini gösterdi.

Bologna, hazırlık maçı kapmasında Gitschberg ile karşı karşıya gelirken Ciro Immobile karşılaşmaya 27 ve 43. dakikalarda iki gol atarak damga vurdu.

Immobile geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi." demişti.