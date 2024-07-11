Immobile Beşiktaş'ta

Kaynak: Haber Merkezi
Immobile Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaştığı duyuruldu.

Beşiktaş, bir süredir sürdürdüğü görüşmelerdan istediği sonucu aldı. Siyah beyazlıların İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaştığı belirtildi.

Haberi Sky Italia verdi. Lazio Kulübü'nün Beşiktaş'ın 3 milyon euro bonservis teklifini kabul ettiği, Immobile ile de el sıkıştığı duyuruldu.

Habere göre önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Juventus, Sevilla, Dortmund gibi takımlarda da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, son 8 sezondur Lazio forması giyiyor.

Oynadığı takımlarda 512 maçta 282 gol atan Immobile, İtalyan Milli Takımı formasıyla da 57 maçta fileleri 18 kez havalandırdı.

Immobile geçen sezon ise 43 maçta 11 gol attı.

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