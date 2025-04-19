Immobile Beşiktaş’ta kalacak mı? Kararını resmen açıkladı

Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen Immobile özellikle ligin ikinci yarısında gol yollarında suskun kaldı. 2025 yılının başından bu yana sadece 2 gol atabilen İtalyan golcünün sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Tecrübeli oyuncunun eşinin geçtiğimiz aylarda İtalya’ya döndüğü belirtilirken Immobile için İtalya ve Suudi Arabistan’dan teklifler olduğu belirtiliyor.

Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi Immobile’nin yerine en az 1 forvet oyuncusu almak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Immobile ile ilgili yaptığı açıklamada 3 oyuncu ile ilgilendiklerini belirterek, “50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TAKIMDAKİ GELECEĞİNİ RESMEN AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre İtalyan golcü takımda kalarak sözleşmesini bitirmek istiyor. Golcü oyuncu da yaptığı açıklamada Beşiktaş’ta kalmak istediğini resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Immobile şunları söyledi:

"Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Beşiktaş'ta bu sezon 36 maçta süre bulan Immobile, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.