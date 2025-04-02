Immobile Beşiktaş’tan ayırlmaya sıcak bakıyor

Beşiktaş’a sezon başında gelen Immobile oldukça etkileyici bir başlangıç yapsa da son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. İtalyan golcü özellikle teknik direktörlüğe Solskjaer’in gelmesi ile birlikte gol yollarında çok etkisiz kaldı. Immobile’nin özellikle kondisyonundaki düşüş dikkat çekiyor.

Gelen son haberlere göre Beşiktaş yönetimi Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıl yönetimin İtalyan golcünün yıllık 6 milyon euroyu bulan maaşından kurtularak yeni bir forvet transferi yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan’dan talipleri olan Immobile’nin de karşılıklı anlaşarak Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. İtalyan golcünün kariyerine ülkesinde son vermek istediği belirtiliyor.

Beşiktaş’ta 33 maça çıkan Immobile 15 gol attı ve 3 asist yaptı.