Immobile Beşiktaş’tan ayrılmak için açık kapı bıraktı

Beşiktaş’ta yaşanan yönetim krizi ile birlikte yaşananlar oyuncuları derinden etkiliyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör belirsizliği devam ederken yıldız oyuncuların ayrılma ihtimalleri bile gündeme geldi.

Siyah beyazlıların en golcü oyuncusu olan Immobile’den gelen son açıklama kafaları karıştırdı. İtalyan basınına konuşan tecrübeli oyuncu, ayrılık için açık kapı bıraktı. İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren İtalyan golcü, “Geri dönme şansım olursa mutlu olurum, gelecekte beni nelerin beklediğini kimse bilemez” şeklinde konuştu.

Immobile sözlerine “Burada 2 yıl daha sözleşmem var. Oynamaya devam etmek istiyorum. Burada mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum" şeklinde devam etti.

Beşiktaş forması ile 22 maça çıkan Immobile 13 gol atarak takımının en golcü oyuncusu oldu.