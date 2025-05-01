Immobile derbide oynayacak mı? Beşiktaş’ın kilit oyuncusu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe’^ye karşı kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Siyah beyazlılar Kadıköy’deki derbi için hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Solskjaer derbi galibiyeti için takımı fiziksel ve taktik olarak en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Tecrübeli teknik adam, derbi mücadelesi için kilit oyuncularını belirledi. Siyah beyazlıların en kilit oyuncusunun Rafa Silva olması bekleniyor. Beşiktaş’ın gol yollarındaki en büyük silahı olan Portekizli yıldız, Galatasaray ve Trabzonspor’u da boş geçmedi. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ye de gol atarak tüm derbilerde skor katkısı vermeyi amaçlıyor.

Öte yandan Sloskjaer’in derbideki bir başka kozunun Hadziahmetovic olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, son haftalarda ilk 11’e girmeyi başarırken orta sahadaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Hadziahmetovic’in en önemli görevinin orta sahada baskı kurarak Talisca’yı durdurmak olacağının altı çiziliyor.

IMMOBİLE DERBİDE OYNAYACAK MI?

Derbi öncesi Beşiktaş ile ilgili en çok merak edilen konu ise forvet meselesi oldu. Teknik Direktör Solkjaer’in Galatasaray derbisinde olduğu gibi Fenerbahçe’ye karşı da forvetsiz bir şekilde takımı sahaya sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

Gelen son haberlere göre Norveçli teknik adam, Hatayspor’a karşı attığı 3 gole rağmen, Immobile’yi yedek kulübesinde oturtacağı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı altı derbiye çıkan İtalyan golcü, sadece Süper Kupa finalinde Galatasaray'a iki gol atabildi. Diğer beş derbide ise skora katkı sağlayamadı.