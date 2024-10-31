Immobile derbide yaşananları açıkladı: Çaresiz kalıp tekmelerle durdurdular

Süper Lig’de Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçı sonrası tartışmalar devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’in verdiği bazı kararlar özellikle Beşiktaş’ın büyük tepkisini çekti. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada Kardeşler’in hakemliği bırakmasını istedi. Öte yandan Beşiktaş’ın derbiden 1 ay önce Arda Kardeşler’in de olduğu 6 hakemin maçlarını yönetmemesini MHK’den istediği öğrenildi. Ancak MHK bu talebe rağmen Kardeşler’i derbi mücadelesine atadı.

IMMOBİLE YAŞANANLARI ANLATTI

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile derbide yaşananları anlattı. Hürriyet gazetesinden İsmail Er’in haberine göre tecrübeli golcü “Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi” dedi.

Öte yandan Immobile, siyah beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a destek vererek “İlk yarıda önemli fırsatlar oluşturdu. Takım için oynayan ve savaşan özelliğe sahip. Görevini fazlasıyla yaptı. İlk yarıda yakaladığı pozisyon gol olabilirdi” şeklinde konuştu.