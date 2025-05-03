Immobile derbiye ilk 11’de çıkacak mı? Solskjaer kararını verdi

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Immobile derbiye ilk 11’de çıkacak mı? Solskjaer kararını verdi

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olacağı derbi maçına geri sayım sürerken Immobile’nin maça ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Solskjaer’in İtalyan golcü için kararını verdiği öğrenildi.

Süper Lig’de yarın dev bir derbi oynanacak. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi mücadelesi hem şampiyonluk yarışını ve Avrupa kupalarına gitme yarışını yakından ilgilendiriyor.

Derbi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta en önemli konu takımın dizilişi oldu. Teknik Direktör Solskjaer’in forvetsiz oyunu Galatasaray’a karşı galibiyeti getirmişti. Ancak Norveçli teknik adam bu konuda kararsız kaldı. Çünkü Immobile’nin Hatayspor’a karşı 3 gol atması ve derbide forma giymek istediğini iletmesi Norveçli teknik adamın zor bir kararın eşiğine gelmesine neden oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’in İtalyan golcünün oyun iştahı ve rakip analizi sonrası kararını verdiği öğrenildi. Buna göre Siyah beyazlılar sahaya 4-2-3-1 dizilişi ile derbiye çıkacak. Bu durumda Immobile karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak.

Norveçli teknik adamın İtalyan golcünün oyun iştahından çok etkilendiği ve gol yollarında kendisine güvendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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