Immobile futbolu Beşiktaş’ta mı bırakacak? Kariyer planını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Immobile futbolu Beşiktaş’ta mı bırakacak? Kariyer planını açıkladı

Beşiktaş’tan sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen İmmobile’den çarpıcı sözler geldi. Siyah beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sonu sona erecek tecrübeli golcü futbolu Türkiye’de bırakıp bırakmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına konuştu. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan sonra futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi.

Immobile, "Türkiye'den sonra futbolu bırakıp bırakmayacağım kesin değil. Aslında başka bir yerde büyük bir final üzerinde çalışıyorum." dedi.

Lazio'dan ayrılış süreciyle ilgili konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi. Ailemle birlikte son kez stadyumda dolaşmak, taraftarların bana olan sevgilerini son bir kez hissetmek ve benim sevgimi onlara göstermek isterdim ama hayatta her şeye sahip olamazsınız." dedi.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen İtalyan futbolcu, "Bu tamamen sportif bir seçimdi. Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde iki antrenman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğimi düşünüyorum. Geride kalmamak için genç oyuncuların verilerini takip ediyorum. Bu spora hala bir şeyler verebilmek için fiziksel olarak iyi olmak istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Siyah beyazlılarda bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

Son Haberler
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu