Immobile futbolu Beşiktaş’ta mı bırakacak? Kariyer planını açıkladı

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına konuştu. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan sonra futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi.

Immobile, "Türkiye'den sonra futbolu bırakıp bırakmayacağım kesin değil. Aslında başka bir yerde büyük bir final üzerinde çalışıyorum." dedi.

Lazio'dan ayrılış süreciyle ilgili konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi. Ailemle birlikte son kez stadyumda dolaşmak, taraftarların bana olan sevgilerini son bir kez hissetmek ve benim sevgimi onlara göstermek isterdim ama hayatta her şeye sahip olamazsınız." dedi.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen İtalyan futbolcu, "Bu tamamen sportif bir seçimdi. Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde iki antrenman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğimi düşünüyorum. Geride kalmamak için genç oyuncuların verilerini takip ediyorum. Bu spora hala bir şeyler verebilmek için fiziksel olarak iyi olmak istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Siyah beyazlılarda bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.