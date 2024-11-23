Immobile hesapları altüst etti. Van Bronckhorst'un önünde 2 plan var

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. Haftasında kendi evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Siyah beyazlılar, ligdeki kötü gidişe İzmir ekibi karşısında alacağı galibiyet ile son vermek istiyor.

Siyah beyazlılarda golcü oyuncu Immobile’nin yokluğu planları altüst etti. Dünkü antrenmanda takımla çalışan İtalyan golcünün fizik olarak hazır olmaması nedeniyle yedek kulübesinde olması bekleniyor.

VAN BRONCKHORST'UN ÖNÜNDE 2 ALTERNATİF VAR

Immobile’nin yanı sıra Muçi’nin milli takımdan sakat dönmesi de Hollandalı teknik adamın canını sıkan bir başka unsur oldu. Van Bronckhorst'un bu durumda önünde 2 seçenek olduğu öğrenildi.

Planlardan birinin Semih Kılıçsoy’un sol kanatta, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun ise maça forvette başlaması öğrenildi. Diğer planın ise sol kanatta Joao Mario’nun, forvette ise Semih’in yer alması olduğu belirtiliyor. Hollandalı teknik adam son kararını taktik çalışma sonrası verecek.