Immobile ilk kez hat-trick sevincini yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Immobile ilk kez hat-trick sevincini yaşadı

Beşiktaş’ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında attığı 3 golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo’dan geldi.
Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.

18 GOL ATTI

İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarda ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.

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