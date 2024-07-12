Immobile kartal tişörtünü giydi pençeyi yaptı

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Immobile kartal tişörtünü giydi pençeyi yaptı

Beşiktaş, yeni transferi Ciro Immobile'nin uçaktan fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'yi İstanbul'a getiriyor.

Siyah-beyazlı takım, İtalyan golcüyü KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Lazio'ya herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecekken, oyuncuya ise 6 milyon euro maaş verilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Ciro Immobile ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, uçaktan poz verdi.

Immobile ve Yücel kartal tişörtünü giyip kartal pençesi yaptı.

Beşiktaş o fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

İşte o paylaşım:

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