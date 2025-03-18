Immobile Türkiye’ye gelişinde kimin katkısı olduğunu açıkladı

Beşiktaş’a büyük uımutlarla transfer olan Immobile, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. Galatasaray derbisi öncesinde yeniden eski formuna dönemsi beklenen İtalyan golcü milli arada ülkesinde konuştu. La Repubblica'ya açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu Türkiye’ye gelmesinde katkısı olan Galatasaraylı oyuncunun kim olduğunu söyledi.

Immobile’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dortmund ve Sevilla'daki dönemlerime göre şu an daha farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum: İngilizce konuşmayı öğrendim, burada herkes konuşuyor ama ben röportajları İspanyolca yapıyorum. Beşiktaş'ta Portekizce de bilen iki tercüman var. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika."

"MOURINHO, ICARDI, DZEKO, OSIMHEN"

"Türkiye'deki büyük kulüpler sadece burada değil, Avrupa'da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bu ligin büyümesindeki en önemli faktör, İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet. Büyümek için yatırım yapmak gerekiyor. Mourinho gibi antrenörleri ve Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen ve diğer büyük yıldızları aldılar."

"ICARDI İLE UZUN ZAMANDIR KONUŞUYORUM"

"Takımlarımız birbiriyle oynadığında, İtalya'dan tanıdık futbolcular olarak sohbet ediyoruz. Mertens burayı seçmemde belirleyici oldu. Ondan Beşiktaş'a transfer olmak için birçok tavsiye aldım. Muslera yıllar önce İstanbul'a taşındı, burası artık onun evi. Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır görüşüyoruz. Takımımda eskiden Inter'de oynayan Joao Mario var ve yakın zamanda Cremonese'de oynayan Okereke ile de tanıştım."

Sezona güçlü girmiştim ama bir sakatlık beni geri bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu: Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım."