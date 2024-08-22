Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü

Oyun tutkusu ile bilinen Beşiktaşlı Ciro Immobile geçtiğimiz günlerde bir monitör alırken görüntülendi. Monitörün fiyatının 3 bin TL olması nedeniyle bazı kullanıcılar Immobile ile dalga geçerken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Parayı bulan pek çok futbolcunun aksine sabahlara kadar barlarda dolaşmayıp evinde video oyunları oynamayı tercih eden Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülendi.

Eşiyle birlikte bir teknoloji mağazasına giden İtalyan golcü buradan kendisine ünlü bir markanın monitörünü satın aldı.

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ALAY ETTİLER

Immobile mağaza çıkışında elinde monitör kutusu ile birlikte kameralara yakalanırken aldığı monitör sosyal medyada gündem oldu.

Özellikleri yerine fiyatına odaklanan bazı sosyal medya kullanıcıları monitörün sadece 3 bin lira olduğunu öne sürerek Immobile ile alay etti.

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ALTIN KAPLAMA MONİTÖR MÜ ALSAYDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Immobile'nin aldığı ürünün 300 bin lira olmasına vurgu yaparak fiyatıyla alay ederken yapılan yorumlara tepkiler çığ gibi büyüdü. Önemli olanın fiyatından çok özellikleri olduğunu söyleyen pek çok kullanıcı “ihtiyacı olanı satın almış" dedi.

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