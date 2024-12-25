Immobile, ülkesinde konuştu: Beşiktaş’ta mutluyum

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Immobile, ülkesinde konuştu: Beşiktaş’ta mutluyum

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Immobile’den çarpıcı açıklamalar geldi. İtalyan golcü, siyah beyazlı takımda ve İstanbul’da mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile, ülkesinin televizyonuna konuştu. Golcü oyuncu, İstanbul'da başladığı yeni hikayeyle ilgili mutluluğunu dile getirdi. İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirten yıldız oyuncu, kısa sürede taraftarların sevgisini kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş’a olan yolculuğu hakkında da konuştu. Immobile, 8 yıllık Lazio macerasından sonra bu değişimin kendisini korkuttuğunu da belirtti.

Takım değiştirirken herkesin hissettiği heyecanı yaşadığını da vurgulayan Beşiktaş'ın yıldızı, başlangıçta ailesini İtalya'da bırakmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.

Yıllar sonra başka bir takım forması giymesi hakkında da konuşan golcü oyuncu, “Lazio’nun mavi beyazından Beşiktaş’ın siyah beyazına geçiş özel bir deneyim oldu. Ama bu formayı sevdiğimi söylemeliyim." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Beşiktaş stadına ve taraftarlarına da değinen Ciro, "Bu stadyum seni adeta içine çekiyor: Dışarıdan küçük bir mücevher kutusu gibi görünüyor ama dolduğunda kulak tıkacı takmanız gerekebilir" diye konuştu.

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