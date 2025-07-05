Immobile'den Beşiktaş'a duygusal veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Immobile'den Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaş'la yollarını ayıran Ciro Immobile, siyah beyazlı kulübe sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği İtalyan golcü Ciro Immobile, taraftarlara veda etti.

Tecrübeli forvet, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum."

Siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama