Immobile'den Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği İtalyan golcü Ciro Immobile, taraftarlara veda etti.

Tecrübeli forvet, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum."

Siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.