Immobile'den Türkiye sözleri: Coşkuyu kaybettim

Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemeyen ve sözleşmesini feshederek ülkesine dönen İtalyan forvet Ciro Immobile, Bologna'ya imza attı.

Kendisi için düzenlenen basın toplantısında Türkiye günlerini de anlatan Immobile şunları söyledi:

"İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi."