Immobile’nin Beşiktaş’taki geleceği belli oluyor. Gözler kritik görüşmede

Beşiktaş’a sezon başında transfer olan ve takımın en golcü oyuncusu haline gelen Immobile’nin takımdan ayrılması gündeme geldi. Çıkan haberlere göre İtalyan golcünün ailesinin İstanbul’da mutlu olmadığı için ülkesine döndü. İtalyan basını, Immobile’nin takımdaki kötü gidiş ve ailesinin İstanbul’da mutsuz olması nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini yazdı.

İtalya’dan teklifler alan golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde Başkan Serdal Adalı ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Adalı’nın golcü oyuncuyu takımda kalması için ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Çıkan bir başka iddiaya göre ise yılda 6 milyon euro kazanan Immobile’nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına sıcak bakacağı vurgulandı.

Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Immobile 14 gol attı.