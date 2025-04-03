Immobile’nin peşinde İtalyan devi var! Israrla istiyorlar

Beşiktaş’a sezon başında gelen Immobile siyah beyazlı forma ile iyi bir başlangıç yapsa da özellikle son haftalardaki form düşüşü ile dikkat çekiyor. Golcü oyuncunun özellikle son 2 aydaki performansı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği derbide hiç süre alamayan Immobile karşılaşmayı yedek kulübesinde izledi. Tecrübeli oyuncu hakkında sezon sonunda ayrılacağı yönünde iddialar çıkarken özellikle İtalya’ya dönmek istediği belirtiliyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Immobile’nin peşinde dev bir kulüp bulunuyor. Inter Teknik Direktörü Inzaghi’nin önümüzdeki sezon kadrosunda Immobile’yi mutlaka görmek istediği yönünde çıkan haberler son günlerde sıklıkla manşetlere taşındı.

Son olarak muhabir Ivano Cotticelli, şöyle bir bilgi paylaştı:

"3 ayrılık olacak ve Inter şaşırtıcı şekilde bir dönemin yıldız forveti olan 'eskimiş' bir ismi almak istiyor. Bu bir genç yetenek değil. Inzaghi'nin aklında Ciro'yu geri getirmek var. Kulübede ya da ilk 11'de olup olmayacağı bilinmez ancak devamlılık sorunu yok. Her şeye rağmen 15 gol attı."