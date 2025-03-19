Immobile’nin yeni durağı neresi olacak? Beşiktaş’ın kapısını çaldılar

Beşiktaş’a sezon başında Lazio’dan gelen Immobile son haftalarda büyük hayal kırıklığına neden oldu. Tecrübeli oyuncu yaşadığı form düşüşü nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Yıllık 6 milyon euro garanti ücret alan İtalyan oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda Immobile ile yolların ayrılması için çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

35 yaşındaki golcü oyuncuya sürpriz talipler çıktığı belirtiliyor. Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin Immobile’nin durumunu sormak için Beşiktaş’ın kapısını çaldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Immobile'den önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan deneyimli forvet, 2375 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.