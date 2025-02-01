İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok, örgütün kanalına yaptığı açıklamada teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ile ilgili şartlarını duyurdu. Terörist Ok, İmralı Canisi Öcalan için “Eğer özgür olmazsa, ağır tecrit kalkmazsa, koşulları değişmezse o zaman bir adım atılamaz” dedi.

ÖCALAN’IN KONUŞMA ŞARTLARINI AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni süreçte teröristbaşı Cani Öcalan’ın İmralı’da yapacağı çağrı ise merakla bekleniyordu. Çağrıya ilişkin, Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok’tan Cani Öcalan’ın konuşma şartlarını örgütün kanalında açıkladı. Terörist Ok, İmralı Canisi Öcalan için “Ömer Çelik, ‘Pazarlık yok, müzakere yok, bilmem ne yok’ diyor. Peki, sormazlar mı o zaman ne var diye? Sadece ‘PKK silah bıraksın, Öcalan silahı bırakın desin’ diyorlar. Öcalan 2013 yılında da söyledi, bugün de söylüyor; eğer özgür olmazsa, ağır tecrit kalkmazsa, koşulları değişmezse o zaman bir adım atılamaz” dedi.

“YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASINI VURGULADI”

2013 yılındaki süreci hatırlatan terörist Ok, “O dönem de Öcalan çok önemli noktalara dikkat çekti; TBMM’nin bu sorunu gündemine alması, komisyonların kurulması, yasal değişikliklerin yapılması ve en önemlisi de sürecin hukuki olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Hatta Öcalan’ın o kadar çok şüpheleri vardı ki yanına gidip-gelen heyete, ‘Eğer bu sürecin hukuki ve yasal bir zemini oluşturulmazsa ileride sizi tutuklayıp, zindana atabilirler’ dedi. Öyle de oldu” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile yeni süreç başlamıştı. Süreç ise Bahçeli’nin ‘DEM, Öcalan ile İmralı’da görüşsün’ çıkışı ile yeni bir boyut kazanmıştı. Son olarak Bahçeli partisinin grup toplantısında 'Beklenen çağrı bir an önce açıklansın' şeklinde yeni bir çıkışta daha bulunmuştu.

Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti heyeti (Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk) İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlıktan onay çıkması ile DEM heyeti İmralı’ya giderek teröristbaşı ile görüştü. Son olarak 2. görüşme için DEM heyeti İmralı’ya tekrar gitmişti.

Artık süreçte İmralı Canisi Öcalan’ın ‘PKK’yı silah bırakma’ konusunda açıklama yapması bekleniyor.