İmralı heyeti çalışmalarına devam edecek mi? AKP'den ilk açıklama

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güler, DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanmasının ardından heyetin görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu da yanıtladı. Güler, heyetin yoluna devam edeceğini düşündüklerini belirtirken, "Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bu sürecin heyet halinde olduğu için de kaldığı yerden, daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine ve sonuç alınacağına inanıyorum" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güler, CHP'ye okunan Can Atalay kararı üzerinden yüklenirken, "Bari yaptığınız işi doğru yapın. Anlattıkları hususlar da orada okumaya çalıştıkları husus bambaşka. Can Atalay kararının okunmaması Anayasaya karşı bir suç diyor. 21.12.2023 tarihindeki AYM kararını okumaya çalıştılar. Özel'in aklı neredeydi acaba bir buçuk yıldır. Niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında. Verilen kararı Meclis'te niye okumamış? Bir şey mi sakladınız. Bu gün aklınıza nereden geldi" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okundu. Kararın okunmasının ardından Meclis’te tartışma yaşanırken, iktidar ve hükümet kanadından birçok tepki gelmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaparak, "Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, heyetin çalışmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, AKP'li Güler' bu soru da soruldu. Güler, DEM Parti heyetinin devam edeceğini düşündüğünü belirtirken şunları kaydetti:

"Arkadaşlar heyet halinde yapılıyor bu. Biz kendisine acil şifalar diliyoruz. Heyet devam ediyor. En son hastanede yaşanan ziyaretlerde ifade edilen düşüncelere baktığımızda, aslında Sırrı Süreyya Önder Bey’in şahsında bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğu, herkesin buradaki yetkinliği, kararlılığı, sırrı Süreyya Bey’in ne kadar önem verdiğini gördük. Her kesime. Çok kıymetli. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bu sürecin heyet halinde olduğu için de kaldığı yerden, daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine ve sonuç alınacağına inanıyorum."