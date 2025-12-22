DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaret kapsamında bugün CHP ve Emek Partisi (EMEP) ile görüşecek.
Bugünkü ilk ziyaretini CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'e yapan heyet, 16.00'da EMEP Genel Merkezi'ne geçecek.
GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ
Heyetin CHP'ye geçen hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Ziyaretleri DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol gerçekleştiriyor.