İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıklıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıklıyor

Son dakika... Son dakika... İmralı heyeti İstanbul'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklıyor.

7 kişilik DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmesinin ardından İstanbul'da açıklama yapılıyor.

Açıklamanın Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça yapılacağı belirtilmişti.

İMRALI'YA 7 KİŞİLİK HEYET GİTTİ

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da yer aldı. İlk görüşmede Buldan, Önder ve Türk bulunurken ikinci görüşmede Ahmet Türk yer almamıştı. Heyet adadan döndükten sonra açıklamanın yapılacağı İstanbul'daki Elit World Otel'e geldi. Açıklama için Diyarbakır ve Van’da da kent meydanlarında LED ekranlar kuruldu.

Teröristbaşının mesajı şu şekilde:

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