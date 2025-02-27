İmralı heyeti teröristbaşının ilk karesini paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İmralı heyeti İstanbul'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklıyor. Görüşmeden ilk kare geldi.

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