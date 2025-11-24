Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. Bu kararın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini açıklamıştı.

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu duyurulmuştu.

HEYET BUGÜN MÜ GİDİYOR?

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin özel haberine göre; heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmişti. İzin sonrası heyet PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği iddia edildi. Heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi. Heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği öne sürüldü.

Öte yandan Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, İmralı heyetinden AKP'li Hüseyin Yayman'ın Salı ya da Çarşamba günü ziyaretin planlandığını aktardı. Yeniçağ'ın ulaştığı Saadet Partili komisyon üyesi Bülent Kaya, "Bu gizli tutuluyor olabilir, bizim haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

MİT TARAFINDAN HASSAS BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından sağlanacak. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma gerçekleştiriyor.