İmralı heyetinde Bahçeli'nin temsilcisiydi... Ahmet Türk hakkında beraat kararı verildi

Görevden alınan ve yerine üçüncü kez kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 2019'da 'gazi ve şehit yakınlarının işten çıkarılması' suçlamasıyla açılan dava beraat etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2019 yılında ikinci kez kayyum atanmasının ardından aralarında 'belediyede hırsızlık yaptıkları tespit edilen' kişilerin de olduğu beş kişi 'gazi ve şehit yakınlarını işten çıkarıyorla' iddiasıyla şikâyette bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eş Başkan Ahmet Türk, dönemin Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Üzmez hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 2022 yılında Eşbaşkan Ahmet Türk, Yıldız ve Üzmez hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla iddianame hazırladı.

"GAZİ VE ŞEHİT YAKINI OLMA KRİTERLERİNİ KARŞILAYAMIYORLAR"



Mardin 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme beraat kararı verdi. Yapılan yargılama sürecinde kişilerin işe girişlerinin 'gazi ve şehit yakını' olarak yapılmadığı, aynı zamanda 'gazi ve şehit yakını' olma kriterlerini karşılamadıkları belirlendi.

Yine yargılama sürecinde belediyelerin gazi ve şehit yakını çalıştırma zorunluluğunun da olmadığı tespit edilirken, gazi ve şehit yakınlarının istihdam edilmesinin 2013 yılından 3713 Sayılı yasaya eklenen birinci madde ile düzenlendiği ve maddenin yürütülmesi için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirlendi.

"İNANDIRICI DELİL BULUNAMADI"



Beraat kararının gerekçesini de 26 Eylül 2024'te açıklayan mahkeme; “(…) müştekilerin iş akitlerinin farklı tarihlerde feshedildiği bununla birlikte özellikle şehit veya gazi yakını olduklarından bahisle işten çıkartıldıklarına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı' ifadelerine yer verdi.

2019 yılı içinde Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şehit ve gazi yakınlarının sayısına ve mağdurlar dışında işten çıkarılan şehit ve gazi yakınlarına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığını” belirten mahkeme, “Mardin Büyükşehir Belediyesince yönetiminin değişimi sonrasında özellikle şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılmasına ilişkin bir tutum izlendiğinin tam anlamıyla tespitinin mümkün olmadığı, mağdurların işe iadesi yönünde açmış oldukları herhangi bir dava olmadığı göz önünde bulundurulmuş, mağdurların iş akitlerinin farklı tarihlerde feshedildiği de dikkate alınmış” denildi.

KARAR KESİNLEŞTİ



Mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından belirlenen süre içinde müştekiler Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne herhangi bir itirazda bulunmadı. Müştekilerin herhangi bir itirazda bulunmamasının ardından karar kesinleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin FETÖ davasında hapis yatan danışmanı Mümtaz’er Türköne, “Ahmet Türk İmralı heyetinde Bahçeli’yi temsilen bulunuyor” diye yazmıştı.