İmralı heyetinden ertelemeli yanıt! Cani Öcalan ile 2'inci kez görüşmüşlerdi...

DEM Parti İmralı heyetinin ikinci Öcalan görüşmesinin ardından yazılı açıklama gerçekleştirdi. DEM Parti, "Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın' çağrısı geçmeden bir yeni çağrı olarak 'DEM ve Öcalan İmralı'da görüşsün' çıkışı geldi. Bahçeli'nin çağrısı ile DEM Parti, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'ne gidip Cani Öcalan'la görüştü.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELMEDİ

DEM Parti'den Buldan ve Önder dün teröristbaşı ile ikinci kez görüşmüştü. DEM Parti, 4 saatlik görüşmenin ardından açıklamayı bugün yaptı. DEM Parti ilgili yazıyı 14.50'de paylaştı.

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."