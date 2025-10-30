AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, bugün Cumhurbaşkanlığında kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Saat 18.00'da gerçekleşecek görüşme öncesi İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İMRALI HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Sancar, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir. Bu konularda da fikirlerimizi, önerilerimizi değerlendirmelerimizi sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konudaki değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.