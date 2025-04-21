İmralı heyetinden Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama!

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Buldan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı.

DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, bebek katili Abdullah Öcalan'la görüştü.

İmralı heyeti görüşme sonrası açıklama yaptı.

Buldan şunları söyledi:

Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim.

Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Buldan ayrıca bebek katilinin Sırrı Süreyya Önder'e mesajını da okudu:

"Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır

Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum"