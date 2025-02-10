'İmralı heyeti'nden sürpriz hamle

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'İmralı heyeti'nden sürpriz hamle

İmralı heyeti, 16 Şubat Pazar günü KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşecek.

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