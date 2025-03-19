İmralı heyetinin kilit ismi İmamoğlu gözaltısına fena patladı!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmasının ardından siyaset hareketlendi.

CHP'li vekiller Meclis kürsüsünden kararı protesto ederken DEM Partili Önder de Meclis'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Önder açıklamasında şunları kaydetti:

"SESSİZ KALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları; masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür fakat, halkla karşı karşıya geldiğinde bunu murat edenler açısından irrasyonel olur.

Benim şahsi tutumum, Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır.

Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir.

Herkesi, özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum."

DEM PARTİ'DEN 'NEVRUZ' VE 'İMAMOĞLU' AÇIKLAMASI AÇIKLAMASI

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.

23 Mart Pazar günü Yenikapı'da yapılacak Nevruz mitingi için çağrıda bulunulurken şunlar kaydedildi:

"23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Nevruz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz.

Nevruz demokrasi ve özgürlük iradesidir. Nevruz eşitliğe ve adalete çağrıdır.

Van'dan İstanbul'a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin, demokratik toplumun en temel ölçülerinden birisidir.

Nevruz halkın kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdiği, kayyımcı anlayışlara karşı en güçlü mesajlarını verdiği bir buluşmadır.

İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Nevruz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz.

23 Mart'ta Yenikapı'da buluşalım, Nevruz mitingimizden güçlü bir demokrasi haykırışını yükseltelim"