İmralı heyetinin kilit isminden ortalığı karıştıracak mesaj! Önce paylaştı sonra sildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması sebebiyle 16 Nisan tarihinde ameliyat edildi. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"ARKANDAN KUYUNU KAZANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilerle ilgili sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu.

Buldan, “Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız” dedi.

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.