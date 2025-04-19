İmralı heyetinin kilit isminden ortalığı karıştıracak mesaj! Önce paylaştı sonra sildi

Kaynak: Haber Merkezi
İmralı heyetinin kilit isminden ortalığı karıştıracak mesaj! Önce paylaştı sonra sildi

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, kalp krizi geçirmesinin ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı sitem dolu mesajını önce paylaştı daha sonra sildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması sebebiyle 16 Nisan tarihinde ameliyat edildi. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"ARKANDAN KUYUNU KAZANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilerle ilgili sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu.

Buldan, “Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız” dedi.

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

opopop.jpg

Son Haberler
Emeklilerin huzur içinde yaşayabileceği 3 ilçe! Üstelik İstanbul'dalar
Emeklilerin huzur içinde yaşayabileceği 3 ilçe! Üstelik İstanbul'dalar
Zeynep Bastık konserinde İmamoğlu'nun mesajı okundu
Zeynep Bastık konserinde İmamoğlu'nun mesajı okundu
Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."
Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."
Fatih Tekke skordan memnun oyundan değil
Fatih Tekke skordan memnun oyundan değil
Göztepe - Beşiktaş 0 - 1
Göztepe - Beşiktaş 0 - 1