"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18'inci toplantısı için bir araya geldi.

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na, komisyonun heyet gönderip göndermeyeceği yönünde oylanması yapılmış ve gerçekleştirilen kapalı oylamada İmralı Adası'na gitme kararı alınmıştı.

CHP komisyondaki oylamaya katılmazken; Demokrat Parti, DSP, HÜDAPAR oylamada "ret" oyu kullanmış Yeni Yol Grubu'ndan 2 kişi "çekimser" kalmıştı. AKP, MHP ve DEM Partili 32 üye ise "evet" oyu vermişti.

AKP, MHP VE DEM PARTİ'NİN ADAYA GİDECEK ÜYELERİ BELLİ OLDU

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyaret kararı sonrası partilerin Ada'ya göndereceği yolcuları da netleşti.

Daha önce DEM Parti'den Gülistan Kılıç ve MHP'den Fethi Yıldız'ın İmralı yolcusu olduğu belirtilmişti. Son olarak sürecin mimarlarından olan AKP de Hüseyin Yayman'ın partiyi temsilen İmralı'ya gideceğini duyurdu.