MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ayrıntıları merak ediliyor. PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası görüşmeyi yapan heyetin komisyona bilgi vermesi için bugün için toplantı yapma kararı almıştı.

Öcalan'a sorulan sorular ve alınan yanıtlarla ilgili ayrıntıların bugünkü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda açıklanması bekleniyordu. Komisyonun bugün yapmayı planladığı toplantı ertelendi.

KOMİSYON BUGÜN TOPLANMAYACAK

Komisyonun toplanma kararının ertelenmesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin farklı programları gerekçe olarak gösterildi. Toplantının perşembe ya da gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz dün canlı yayında Öcalan ile yapılan görüşmenin 3 saat sürdüğünü, devletin ilgili birimleri tarafından görüntü ve kayıtları alındığını söyledi. 'Bunlar yayınlanır mı bilmiyoruz' diyen Saymaz "Tutanakların komisyona sunulacağını anlıyoruz. Görüşmenin içeriğinden bahsedileceğini anlıyoruz. Görüntü sızar mı şimdilik söylemek güç. Benim öğrendiğim kadarıyla heyetin her bir üyesi sorular soruyor. Görüşme soru- cevap şeklinde...

Kamuoyunun tartıştığı hemen her soru sorulmuş. İki kritik noktada düğümlendiğini anlıyoruz. Örgütün silah bırakması ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD-SDG'nin merkezi yönetime katılıp katılmayacağı, özerk ayrı bir yapılanma iddiasında olup olmayacağı..." bilgilerini vermişti.