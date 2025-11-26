İmralı ziyaretiyle ilgili dün basına yansıyan haberlerde bir belirsizlik dikkat çekmişti.

İlke TV’ye konuşan AKP'nin komisyondaki heyet üyesi Hüseyin Yayman, iddialara karşı, “Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak” sözlerini kullanmıştı.

Akşam saatlerinde ise TBMM Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılmış ve komisyon heyetinin İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştüğü bildirilmişti.

AKP'li üye olarak İmralı'ya gidip gitmediği tartışmalı olan Hüseyin Yayman, Öcalan'a ziyareti sonrasında ilk kez görüntülendi.

"BİR AÇIKLAMA YAPMIYORUZ"

Yayman şunları söyledi:

"Onla ilgili açıklamalar yapmıyoruz arkadaşlar. Size nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21 Kasım'daki oylaması sonucu AKP, MHP ve DEM Parti’den birer üyenin yer aldığı heyet, dün İmralı Adası’na giderek PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

İmralı Cezaevi'ne giden heyette AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer almıştı.