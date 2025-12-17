Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' isimli komisyonun çalışmalarını tamamlanmasının ardından süreç ile ilgili nihai rapor için tarih verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun yeni yılda tamamlanacağını belirtti.

MECLİS'TE 'İMRALI SÜRECİ' GÖRÜŞMELERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini Meclis’te kabul etti.

Toplantıya; AKP'den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi’nden Bülent Kaya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız süreç ile ilgili nihai raporun yıl başından sonra tamamlanacağını belirtti.

Yıldız, "Ortaklaşacağımız rapor ile ilgili konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde de inşallah müşterek raporu hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz yılbaşından sonra da bir çerçeve metin olarak da Meclis’e göndereceğiz inşallah" sözlerini sarf etti.

MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu'nun süreç ile ilgili raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından CHP de raporunu tamamladı. AKP'nin ise süreç raporu hala hazırlanmadı.