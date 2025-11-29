MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci hedefi devam ederken sıradaki hamle ortaya çıktı.

YANDAŞ ERDOĞAN'IN ANAYASA TALİMATINI YAZDI

Yandaş Türkiye gazetesi Erdoğan talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 11 kişilik AK Parti Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızlandırdığını aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarını yürüten komisyon salı günü tekrar bir araya gelecek. 10’dan fazla toplantı gerçekleştiren komisyonda “Nasıl bir anayasa isteniyor” sorusuna cevap aranırken, toplantılarda, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri incelendi. Komisyon önümüzdeki günlerde çalışmalarını hızlandıracak.

“Dünyadaki Seçim Sistemleri” başlığı altında Ali İhsan Yavuz, “Anayasada Yargı” başlığı altında Özlem Zengin, “Denge Denetleme Mekanizması” hakkında Serap Yazıcı Özbudun, “Nasıl Anayasa Yapılması Gerekiyor?” başlığı altında da Hayati Yazıcı toplantılarda sunum yaptı. İlerleyen zamanlarda komisyonun Erdoğan’a da bir sunum yapacağı aktarıldı.

Anayasa değişikliğinin referandumsuz kabul edilmesi için 400 vekilin desteği, referanduma sunulması için ise en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın, AKP’nin 271, MHP’nin 47, HÜDA PAR’ın 4, DSP’nin 1 olmak üzere Meclis’te 323 sandalyesi yer alıyor. Bu rakamlara göre yeni anayasanın referanduma sunulması için 37 milletvekiline ihtiyaç var. İmralı koalisyonunda yer alan ve 56 sandalyesi bulunan DEM’in desteği ile 360 vekile ulaşılabiliyor. Diğer partilerden alacağı destekle 400 vekile ulaşabiliyor.

AKP kaynaklarından çıkan bilgiye göre; yeni anayasa için Meclis’te 400’ün üzerinde kabul gelse bile süreci referanduma götürmek istedikleri iddia ediliyor. Kaynaklar, halkın mührünün direkt basıldığı bir anayasanın tartışmalara kapalı olacağı ve toplumun her kesimini kucaklayacağı anlayışının hâkim kılacağını belirtiyor.

ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI İÇİN 360 BİLE YETİYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığı zor görünüyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya meclisin en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan ise adaylık konusunda “aday olma derdim yok” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

Ankara kulislerinde Erdoğan sonrası için Hakan Fidan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın adı konuşuluyordu.