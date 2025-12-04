İmralı heyetinin vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan'ı ziyareti sonrası hazırlanan tutanağın özeti komisyonda okundu. Terör örgütü PKK elebaşının Türk Kürt kardeşliğine vurgu yaptığı belirtildi.

ÖCALAN NELER SÖYLEDİ?

Öcalan, 27 şubat çağrısında ayrı devlet, federasyon ve özerklik olmadığını söyledi. Çağrısının PKK'nın tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Suriye'de yerel savunma gücü olmayacağını söyledi. Silah bırakma olumlu karşılandığını ve PKK’ya zihinsel olarak da silah bırakması gerektiğini söyledi.

TUTANAK KOMİSYONDA OKUNDU

Toplantıda, ziyaretin kapsamı, görüşme koşulları ve izlenecek adımlara dair başlıkları içeren metin üyelere sunuldu; ardından değerlendirmeler, notlar ve itirazlar toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 Ekim'inde yaptığı çıkış sonrası başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor.

Süreçte; terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih kararı alması, komisyondan bir heyetin vatana ihanetten hüküm giyen PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi gibi kritik gelişmeler yaşandı.

ZİYARET SONRASI İLK TOPLANTI

Komisyon yetinin İmralı Adası ziyareti sonrası ilk defa bugün toplandı. Toplatıyı açan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dinleme faslı tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesiyle ilgili bir raporlama sürecine gideceğiz. Raporun hazırlanmasıyla birlikte bu tarih süreç çok önemli bir eşiği daha atlayacak" dedi.

CHP, 17 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AYM kararları uygulanmıyor. Komisyondan ortak bir rapor çıkacaksa hepimizin oy birliğiyle çıkmalı. Biz; Terörsüz Türkiye için atılacak her ileri adımı bir fırsat biliriz" ifadelerini kullandı.

Raporunda 29 maddeye yer veren CHP'nin çözüm önerileri arasında basın özgürlüğünün önündeki kurumsal ve yasal engellerin son bulması, Kürt sorunun çözümü için demokratik siyaset ortamı oluşturulması, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son verilmesi önerileri yer aldı.

CHP, Gezi Davası, 19 Mart süreci gibi kamuoyunda yankı bulan olaylara ilişkin tutukluların serbest bırakılması çağrısını yaptı.

ADAYA GİDİŞ SÜRECİ

AKP, MHP ve DEM Partili üyelerden oluşan komisyon heyetinin, İmralı'ya gitmesi infial yaratırken ziyaret sonrası Meclis'te ilk defa toplandı. Toplantıda, görüşmeye dair bir sunum yapılması bekleniyor. Komisyonun İmralı heyetine CHP ve Yeniyol Grubu (DEVA, Gelecek, Saadet) üye vermeyi reddetmişti. İmralı'daki görüşmeye ilişkin CHP de resmi olarak komisyon toplantısı esnasında bilgi almış olacak.

AKP, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de İmralı'ya ziyarette evet oyu çıktı.

24 Kasım'da gerçekleşen ziyarette AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer almıştı.

Ziyaret sonrası siyasi parti ve yetkililerden peş peşe açıklama geldi.

İmralı ziyareti sırasında tutulan tutanakların kendisine teslim edilip edilmediği sorusuna yönelik TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır" dedi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Öcalan'ın "detaylı beyanları alındığı" belirtildi. Açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" dendi.

DARBE MEKANİĞİ TARTIŞMASI

İmralı'ya yapılan ziyarete ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmede Kürt-Türk ilişkilerinin tarihsel arka planından barış arayışlarına, "umut hakkı" tartışmalarından Suriye ve 10 Mart mutabakatına kadar pek çok başlığın ele alındığını aktardı.

Koçyiğit, Öcalan'ın "Bu sefer mutlaka başarmak gerektiğini, aksi halde darbe mekaniğinin devreye girebileceğini" dile getirdiğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli, darbe tartışmasına yönelik "Bunların hepsi fasa fiso. Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.