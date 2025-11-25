MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine dair Bahçeli, "Barış huzur sukunet bulsun, yeter ki terör kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" yorumunda bulundu.Bahçeli, AKP, MHP ve DEM Parti'den bir komisyon üyesinin İmralı'ya gitmesine tarihi bir gelişme olarak tanımlarken, "En ciddi muhatap İmralı'dır" dedi.

MHP lideri, CHP ve diğer partilerin katılmamasını, "CHP ve diğer partiler gitmemişler. Ondan bundan medet umsaydık, yerimizden kımıldamazdık. Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdaafındayız" şeklinde tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek, kemiksiz ve menfaat düşkünü olduklarını belgeleyenler fitnenin silahına sarılmıştır. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve siyaset cambazlarının beş para etmez ciğerlerini görüyoruz.

Türkiye kendi içine kapanarak küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemez. Bugün yaşadığımız an, yüzyıllar boyunca çizilmiş haritaların yeni bir geleceğe açılan kapısıdır.

Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parentezi açmaya kalkmasın. Hiç kimse minnet duygumuz ile boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve devletinin tavizsiz kararıdır. Bu karar ve kararlılığı sabote etmeye hiçbir siyasetçinin takati yetmeyecek.

'Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez' diyenler suikastçidir. Siz yargılasanız cantacı ve cukka düşkününüzü yargılarsınız.

Barış huzur sukunet bulsun, yeter ki terör kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

En ciddi muhatap İmralı'dır. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararı doğrultusunda AKP, MHP ve DEM Parti'den birer ismin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.

CHP ve diğer partiler gitmemişler. Ondan bundan medet umsaydık, yerimizden kımıldamazdık. Korkaklar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdaafındayız.

Ekranlarda manşetlerde boy gösteren bu şer cephesinin ortak paydasında alayı birden teslim olursak kanımız kurusun. Türk ve Kürt olarak tek bir ses olacağız.