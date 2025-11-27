MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ayrıntıları merak ediliyor.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası AKP ise dün basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişti.

Öcalan'a sorulan sorular ve alınan yanıtlarla ilgili ayrıntıların Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda açıklanması bekleniyor. Komisyonun dün yapmayı planladığı toplantı ertelenmişti. omisyonun toplanma kararının ertelenmesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin farklı programları gerekçe olarak gösterildi.

Gözler ise bugüne çevrildi. Toplantının perşembe ya da gelecek hafta yapılması bekleniyordu.

Fakat yeni gelen açıklamaya göre; Komisyon Kurtulmuş başkanlığında 4 Aralık'ta toplanacak. İmralı ziyaretinin diğer üyelere anlatılması bekleniyor.