İmralı’daki PKK’lı terörist ‘Umut hakkı’ için başvurdu: Ergenekon kumpasında gizli tanık olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
İmralı’daki PKK’lı terörist ‘Umut hakkı’ için başvurdu: Ergenekon kumpasında gizli tanık olmuştu

Teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması ve ‘Umut hakkı’ tartışılırken yeni bir hamle geldi. Öcalan ile birlikte İmralı’da cezasını çeken PKK’lı teröristlerden Şemdin Sakık ‘Umut hakkı’ için başvurdu. Sakık, Ergenekon kumpasında gizli tanık olmuştu.

İktidarın başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’a “Umut hakkı” tartışılırken, bir talep de PKK’nın bir dönem 2 numaralı ismi olan Şemdin Sakık’tan geldi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, 27 yıldır cezaevinde olan Sakık, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiği’ni öne sürüp Adalet Bakanlığı’na kanun yararına kararı bozma talebinde bulundu. Yeniden yargılama istedi.

GİZLİ TANIK DA OLMUŞTU

Adalet Bakanlığı Sakık’ın yargılandığı dava dosyasını inceledi. Kararda bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek talep reddedildi. Terörist elebaşı Şemdin Sakık, 15 Mart 1998’de Irak’ın kuzeyinde düzenlenen özel bir operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Elazığ-Bingöl karayolunda silahsız 33 askerin şehit edilmesi dahil 251 silahlı eylemden sorumlu tutuldu. Sakık, Ergenekon kumpas davasında gizli tanık ‘Deniz’ olup ifade vermişti.

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