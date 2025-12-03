İktidarın başlattığı İmralı süreci adımları devam ediyor. TBMM'de süreç kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan seçilen AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, İmralı'ya giderek (24 Kasım 2025) vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından görüşmeyle ilgili tutanaklar açıklanmadı.

İmralı görüşmesine ilişkin tartışmalar sürerken AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddia gelmiş, Tayyar, Öcalan'ın süreçle ilgili "Eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia ederek DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç'ı kasdederek 'Koçyiğit de dile getirdi' ifadelerini kullanmıştı.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner 30 Kasım'da (2025) yaptığı açıklamada Tayyar'ın iddiasını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e sorduğunu belirterek 'saçmalamış' yanıtı aldığını aktardı. Tayyar'ın ise Metier'e yanıtı 'Bak müptezel! AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil' oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan'ın dediği iddia edilen ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ ifadesine sert çıkarak "Bunların hepsi fasa fiso" yanıtı verdi. Bahçeli'nin “Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olacaktır” ifadeleri de dikkat çekti.

'İmralı İttifakı'nda çatlak mı var?' yorumları yapılırken DEM Parti'den bugün gelen açıklama "İmralı’dan Bahçeli’ye özel mesaj" yorumlarına sebep oldu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT AÇIKLADI

DEM'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, konuyla ilgili Spot Basın Kooperatifi’nin Youtube kanalında konuştu. Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ gibi bir cümlesi yok" dedi.

Koçyiğit, şu ifadeleri kaydetti:

"Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası. Bu bir manipülasyon ve yapan kişiyi de herkes tanıyor. Şamil Tayyar’ın söylediği gibi bir şey değil. Sayın Bahçeli ilk günden beri ciddi bir biçimde risk alarak bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk üstlenen olması gerekeni de çok açık ve net bir şekilde ifade eden bir yerde duruyor. Bir odak var. Bu odak çoklu bir şekilde çözüm karşıtı hattın güçlenmesini istiyor ve herkesi de buraya çekmeye çalışıyor. Çözüm karşıtı odağın güçlenmesini engelleyecek bir pozisyonu herkesin göstermesi gerekiyor"